Куда в Уфе можно сдать новогоднюю ёлку

Всего с 2019 года на переработку в рамках экологической акции было направлено порядка 11 тыс. деревьев. Объем продаж живых елей ежегодно уменьшается, в то время как их сбор для вторичной переработки увеличивается. Если в 2019 году в рамках экологической акции было собрано около 800 ёлок, то в 2025-м — более 2100.