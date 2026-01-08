Куда в Уфе можно сдать новогоднюю ёлку

В выходные дни 10, 11, 17 и 18 января в рамках экологической акции «Ёлки в щепки» в Уфе будут работать 11 пунктов приема новогодних деревьев. Как сообщили в мэрии, сдать можно по адресам:
ул. Магистральная, 2А; ул. Столярова, 2; ул. Мушникова, 11; ул. Гвардейская, 58/1; сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне; сквер «Цветок Курая» в Нижегородке, на пересечении улиц Рижской и М. Лесозаводской; в микрорайоне Сосны между домами по ул. Тальковой, 33 и Б. Валеевой, 5; ул. Гагарина, 10/2; автопарковка возле лайфстайл центра «Башкирия», со стороны ул. 50 лет СССР; аллея между домами №№ 50 и 61 по ул. Кольцевой; перед ТК «Аркада» по ул. М. Губайдуллина, 6.
«Ёлки принимаются без крестовин, креплений, упаковки и украшений. Вместо того, чтобы попасть на полигон и стать источником свалочного газа, измельченные в щепу деревья принесут пользу — из щепы изготовят различные древесные плиты для интерьера, мебели», — пояснили организаторы акции.
Всего с 2019 года на переработку в рамках экологической акции было направлено порядка 11 тыс. деревьев. Объем продаж живых елей ежегодно уменьшается, в то время как их сбор для вторичной переработки увеличивается. Если в 2019 году в рамках экологической акции было собрано около 800 ёлок, то в 2025-м — более 2100.
10 января с 12.00 до 16.00 на всех площадках за сданное на переработку новогоднее дерево можно будет получить мандарин. Зимние забавы для детей будут организованы с 12.00 до 14.30 на 7 площадках в каждом районе города:
ул. Магистральная, 2А; ул. Гвардейская, 58/1; сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне; сквер «Цветок Курая» в Нижегородке; ул. Гагарина, 10/2; аллея между домами № 50 и 61 по ул. Кольцевой; перед ТК «Аркада» по ул. М. Губайдуллина, 6.
Организаторы акции «Ёлки в щепки» — администрация Уфы, министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, ООО «Ультрадекор МДФ», АО «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфы.