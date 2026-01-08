У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Очередь из почти 500 автомобилей образовалась у Крымского моста со стороны Керчи, сообщил оперативный канал о дорожной обстановке на Крымском мосту.
Утром 8 января очередей у моста не было.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 498 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщил канал данные на 11.00 мск.
Посты досмотра установлены перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Их число планируется увеличить в 2026 году, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.