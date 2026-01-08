СК Петербурга назвал законным снос ВНИИБа на 2-м Муринском

В управлении следственного комитета по Петербургу назвали законным снос здания НИИ бумажной промышленности, который начался утром 8 января, несмотря на протесты жителей. Такой ответ дали активистам, обратившимся в инфоцентр СК в соцсетях.
Спедователи пояснили, что застройщик располагает действующим разрешением на стройку, выданным ГАТИ, его срок истечет только в декабре 2027 года. Поэтому и демонтаж, и установку ограждений можно проводить законно.
— По результатам неоднократных обращений инициативных групп граждан и судебных разбирательств КГИОП не признал здание объектом культурного наследия, — напомнили в СК и отметили, что требования активистов суд отклонил. — Работы ведутся в рамках правового поля.
На месте ВНИИБа планируют построить 13-этажный жилой дом на 229 квартир. Дом, добавили в СК, спроектирован с учетом потребности в местах в школах, садиках и поликлиниках.
Тем временем, снос приостановили — активисты сумели прорваться на территорию здания, где работала тяжелая техника.