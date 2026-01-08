Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил новогоднее желание четырнадцатилетнего Димы из Перми, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мальчик мечтал посетить фабрику по производству шоколада. Министр осуществил мечту ребенка: Дима побывал на линии производства на фабрике «Красный октябрь», где увидел, как делают шоколад «Аленка».
Кроме того, мальчик поучаствовал в мастер-классе по изготовлению конфет ручной работы и посетил музей истории шоколада и какао «Мишка».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.