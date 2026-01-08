Омичи жалуются на химозный запах в воздухе

В группе «Проект “Дыши”!» во «Вконтакте» появилась очередная жалоба от омичей на химозный запах в воздухе. По словам авторов постов, он ощущался в городе вечером вчерашнего дня, 7 ноября.
Первый сигнал прилетел от автора поста, жителя Нефтяников. По словам омича, в воздухе ощущался сильный неприятный химический запах. Вскоре тему подхватили жители других районов Омска. По словам комментаторов, запах газа или метилмеркаптана ощущался на Левом берегу, в районе ОмГТУ и на улице Магистральной.
«Запахло газом. Думала, опять труба пропускает на 1 этаже. Вышла на улицу, а там вонь. Праздники же, контролировать некому, вот и наглеют», — написала, к примеру, жительницы улицы Магистральной.
Между тем по данным телеграм-канала «Чистый воздух», информацию на котором размещает региональное минприроды, превышений ПДК вредных веществ в воздухе Омска 7 ноября выявлено не было.