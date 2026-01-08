Омичи жалуются на химозный запах в воздухе

Первый сигнал прилетел от автора поста, жителя Нефтяников. По словам омича, в воздухе ощущался сильный неприятный химический запах. Вскоре тему подхватили жители других районов Омска. По словам комментаторов, запах газа или метилмеркаптана ощущался на Левом берегу, в районе ОмГТУ и на улице Магистральной.