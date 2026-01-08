Более 48 тысяч жителей Башкирии в 2025 году освоили азы финансовой безопасности

Работа велась с разными группами населения. Сотрудники опорных предприятий сами выбирали темы лекций, а в селах-победителях проекта «Трезвое село» открывались уголки финансовой грамотности. Партнерство с Федерацией профсоюзов охватило более 4500 слушателей в 41 муниципалитете. Для молодого поколения создали специальный видеоурок, который посмотрели 20 000 школьников. Впервые в Уфе прошел чемпионат по финансовой грамотности для пенсионеров, лучшие участники представили республику на всероссийском этапе.