Более 48 тысяч жителей Башкирии в 2025 году освоили азы финансовой безопасности

В 2025 году более 48 тысяч жителей Башкирии смогли повысить свою финансовую грамотность благодаря масштабной работе регионального минфина. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.
Как отметила и.о. министра финансов Светлана Малинская, ключевым проектом стали выездные «Диалоги о финансах», собравшие свыше 4000 человек в Октябрьском, Дюртюлях, Кумертау и Давлеканово. Эксперты на волонтерских началах консультировали по вопросам бюджета, кредитов и защиты от мошенников.
Работа велась с разными группами населения. Сотрудники опорных предприятий сами выбирали темы лекций, а в селах-победителях проекта «Трезвое село» открывались уголки финансовой грамотности. Партнерство с Федерацией профсоюзов охватило более 4500 слушателей в 41 муниципалитете. Для молодого поколения создали специальный видеоурок, который посмотрели 20 000 школьников. Впервые в Уфе прошел чемпионат по финансовой грамотности для пенсионеров, лучшие участники представили республику на всероссийском этапе.
