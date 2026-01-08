Канадская семья рассказала о жизни в Нижегородской области

В начале января 2024 года Фейнстра вместе с семьей приземлились в московском аэропорту — с этого момента стартовал их переезд в Россию. Иностранцы выбрали Нижегородскую область, чтобы воплотить давнюю мечту: создать собственную ферму.
«Это было на 100% правильное решение для нашей семьи, и мы с нетерпением ждём продолжения этого замечательного путешествия, которое мы начали», — уверяет Аренд Фейнстра.
Особое впечатление на семью произвело отношение местных жителей: канадец подчеркнул, что их очень тепло приняли в России.