Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу

Ледовая площадка на территории Нижегородской ярмарки (0+) продолжает свою работу без изменений и по расписанию.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом 8 января сообщили представители общественного пространства в социальных сетях. Организаторы подчеркнули, что все билеты, приобретённые онлайн, остаются действительными. Посетителей просят учитывать высокую загруженность катка: свободных мест в продаже нет до 11 января включительно.

«Все купленные ранее билеты действительны. Ждём вас на льду», — говорится в официальном сообщении ярмарки.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 8 января приостановят работу сразу три катка: в Автозаводском парке, а также в парках «Дубки» и имени 1 Мая. До этого на ледовых площадках вводились ограничения из-за снегопада.