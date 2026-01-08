Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу

Об этом 8 января сообщили представители общественного пространства в социальных сетях. Организаторы подчеркнули, что все билеты, приобретённые онлайн, остаются действительными. Посетителей просят учитывать высокую загруженность катка: свободных мест в продаже нет до 11 января включительно.
«Все купленные ранее билеты действительны. Ждём вас на льду», — говорится в официальном сообщении ярмарки.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 8 января приостановят работу сразу три катка: в Автозаводском парке, а также в парках «Дубки» и имени 1 Мая. До этого на ледовых площадках вводились ограничения из-за снегопада.