Пожарные спасли животных при тушении сарая в Матвеево-Курганском районе

В Ростовской области за сутки произошло два бытовых пожара. Об этом рассказали в донском МЧС.
Так, в селе Высочино Азовского района произошло возгорание в частном доме. По предварительной версии спасателей, мужчина пытался согреться, включив электролиту. В результате короткого замыкания произошло возгорание, и огонь быстро охватил помещения. На помощь были вызваны пожарные расчеты. Восемь огнеборцев с помощью двух единиц спецтехники смогли локализовать и ликвидировать пожар на площади 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Второй инцидент случился в хуторе Вишнянском Матвеево-Курганского района. Там из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелся нежилой дом, который хозяева использовали как сарай для содержания кур и кроликов. Прибывшие на место пожарные не только потушили огонь на площади 70 квадратных метров, но и успели спасти всех животных из горящего строения. В ликвидации этого пожара вместе с профессиональными спасателями участвовали добровольцы.
