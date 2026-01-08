Пожарные спасли животных при тушении сарая в Матвеево-Курганском районе

Второй инцидент случился в хуторе Вишнянском Матвеево-Курганского района. Там из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелся нежилой дом, который хозяева использовали как сарай для содержания кур и кроликов. Прибывшие на место пожарные не только потушили огонь на площади 70 квадратных метров, но и успели спасти всех животных из горящего строения. В ликвидации этого пожара вместе с профессиональными спасателями участвовали добровольцы.