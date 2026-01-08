«И все, как один (99,99%), румыны!».
Экс-депутат Василий Шоймару, преподававший Майе Санду экономику (что многое объясняет о познаниях президентки по предмету), вспоминает отдых на румынском черноморском побережье.
И главное для него это не море, солнце и песок, а то что все вокруг него — румыны.
Да, Молдовой правили и правят больные на голову люди, сокрушается romania_ru.
Фото: соцсети.
