Главное на море — это румыны: Экс-депутат ПАС открыл особенности качественного отдыха для жителей Молдовы

Василий Шоймару вспоминает отдых на румынском черноморском побережье.

Источник: Комсомольская правда

«И все, как один (99,99%), румыны!».

Экс-депутат Василий Шоймару, преподававший Майе Санду экономику (что многое объясняет о познаниях президентки по предмету), вспоминает отдых на румынском черноморском побережье.

И главное для него это не море, солнце и песок, а то что все вокруг него — румыны.

Да, Молдовой правили и правят больные на голову люди, сокрушается romania_ru.

Фото: соцсети.

