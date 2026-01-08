За зиму в Петербурге выпало порядка 76 сантиметров снега

Ежедневно работают почти 2 тыс. единиц техники и свыше 1,3 тыс. работников ручной уборки. В праздничные дни в уборке были задействованы в среднем 4 тыс. дворников и более 800 единиц техники. Кроме того, каждый день очистке подлежат 13,4 тыс. крыш многоквартирных домов. С 31 декабря по 7 января убрали 9 тыс. кровель (67% от общего объема).