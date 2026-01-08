Таксисты резко подняли цены из-за снегопада в Нижнем Новгороде

Услуги такси стали заметно дороже в Нижнем Новгорода 8 января. Об этом свидетельствуют данные агрегаторов такси, а также комментарии клиентов в соцсетях.
«Поездка, которая еще два назад стоила 450 рублей, сегодня стоит уже 800−900», — констатирует пользователь ВК с ником Марина Шубина. «Похоже, количество машин такси также сократилось, из-за чего растет цена», — пишет пользователь с ником Анатолий Журбицкий.
Один из таксистов по имена Валентин в беседе с ИА «Время Н» пояснил, что причиной подорожания услуг стал снегопад.
«Во дворах не проехать… Того и гляди увязнешь… Газуешь больше — соответственно, бензина также больше сжигаешь, а он сегодня недешевый», — рассказал он.
Как сообщалось ранее, сильный снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде