Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таксисты резко подняли цены из-за снегопада в Нижнем Новгороде

Услуги такси подорожали почти в два раза.

Источник: Время

Услуги такси стали заметно дороже в Нижнем Новгорода 8 января. Об этом свидетельствуют данные агрегаторов такси, а также комментарии клиентов в соцсетях.

«Поездка, которая еще два назад стоила 450 рублей, сегодня стоит уже 800−900», — констатирует пользователь ВК с ником Марина Шубина. «Похоже, количество машин такси также сократилось, из-за чего растет цена», — пишет пользователь с ником Анатолий Журбицкий.

Один из таксистов по имена Валентин в беседе с ИА «Время Н» пояснил, что причиной подорожания услуг стал снегопад.

«Во дворах не проехать… Того и гляди увязнешь… Газуешь больше — соответственно, бензина также больше сжигаешь, а он сегодня недешевый», — рассказал он.

Как сообщалось ранее, сильный снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 8—9 января.