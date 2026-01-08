Ричмонд
Опрос показал отношение жителей Польши относительно будущего Украины

ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Жители Польши потеряли оптимизм относительно будущего Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.

Источник: РИА "Новости"

«Оптимизм в отношении будущего Украины рекордно низок. 63% поляков считают, что Украине придется отказаться от части своей территории (рост на три процентных пункта по отношению к сентябрю)», — говорится в сообщении.

Также, по данным опроса, растет и доля людей, ожидающих, что Россия «подчинит себе всю Украину» — 8% при росте на три процентных пункта.

При этом 54% опрошенных поддерживают окончание боевых действий «даже если Украина потеряет часть территории или независимости».

Как отмечают авторы исследования, еще год назад поддержка бескомпромиссного продолжения войны Украиной была в Польше практически единогласной, и хотя позже она начала снижаться, настоящим прорывом в этом вопросе стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и его заявление об ограничении поддержки Украины.

Исследование проводилось с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке из 948 человек комплексным методом. Данные о погрешности не приводятся.

