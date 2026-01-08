Опрос показал отношение жителей Польши относительно будущего Украины

Как отмечают авторы исследования, еще год назад поддержка бескомпромиссного продолжения войны Украиной была в Польше практически единогласной, и хотя позже она начала снижаться, настоящим прорывом в этом вопросе стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и его заявление об ограничении поддержки Украины.