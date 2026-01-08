Ричмонд
Алиханов исполнил желание девятилетней девочки из Химок

Глава Минпромторга Алиханов исполнил мечту Арины побывать в кресле пилота.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках всероссийской акции «Елка желаний» воплотил заветную мечту девятилетней Арины из города Химки Московской области, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Девочка с ранних лет мечтает стать воздушным спасателем. Ее новогодней мечтой было побывать в роли пилота. И Арина побывала в роли пилота на тренажере самолета Ил-76МД-90А и вертолета Ка-226. Также девочку прокатили на легком многоцелевом вертолете «Ансат».

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

