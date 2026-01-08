Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции «Елка желаний»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечты 11-летней Анны Тимошенко и 13-летнего Владимира Тимошенко из ДНР, сообщили в пресс-службе правительства.
Девочка попросила ночник, а мальчик — наушники. Ребята увлекаются рисованием, спортом и программированием.
Подарки Анне и Владимиру вручил министр образования и науки Донецкой Народной Республики Олег Трофимов.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.