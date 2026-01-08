Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции «Елка желаний»

Кравцов исполнил новогодние желания 11-летней Анны и 13-летнего Владимира из ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечты 11-летней Анны Тимошенко и 13-летнего Владимира Тимошенко из ДНР, сообщили в пресс-службе правительства.

Девочка попросила ночник, а мальчик — наушники. Ребята увлекаются рисованием, спортом и программированием.

Подарки Анне и Владимиру вручил министр образования и науки Донецкой Народной Республики Олег Трофимов.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.