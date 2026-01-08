Ричмонд
В Башкирии зафиксировали снижение смертности

В Башкирии за 11 месяцев снизилась смертность.

Источник: Комсомольская правда

По оперативным данным Министерства здравоохранения, за одиннадцать месяцев 2025 года в республике зафиксировано снижение смертности. Общий показатель составил 11,3 случая на тысячу человек.

Смертность среди людей трудоспособного возраста также сократилась до 482,4 человек на каждые 100 тысяч. Основными причинами ухода из жизни по-прежнему остаются болезни сердца и онкология.

Для борьбы с ними в регионах продолжается реализация двух специальных проектов, направленных на улучшение медицинской помощи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.