Прокуратура хочет изъять прибрежный участок в Дзержинске

Администрация Дзержинска еще в 2005 году предоставила этот участок в долгосрочную аренду компании «Монолит» под рекреационные цели. В 2013 году он был переуступлен ООО «Стальинжиниринг» предпринимателя Кирилла Капитанова. В прошлом году дзержинские власти пытались расторгнуть договор с арендатором и вернуть территорию, указывая, что на ней были незаконно построены объекты капитального строительства — два гостевых дома на фундаменте.