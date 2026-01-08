Ричмонд
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга

Оверчук исполнил мечту 13-летнего Глеба побывать на телевидении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук исполнил мечту 13-летнего Глеба Рохтина из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Глеб интересуется работой на телевидении, дома часто сам играет в ведущего — читает текст, озвучивает сюжеты. В своем новогоднем желании мальчик загадал побывать на телевидении и попробовать себя в роли ведущего выпуска новостей. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнить мечту мальчика помог Оверчук.

Вместе с мамой Дианой и папой Александром Глеб отправился на экскурсию в студию «Пятого канала» в Петербурге, где его встретил Оверчук и вручил ему подарок. После этого они отправились смотреть, как устроена работа на телевидении.

Глеб посетил аппаратные студии, ознакомился с работой режиссеров, операторов, а также зашел на съемочные площадки сериалов канала. Мальчик попробовал себя в роли ведущего: узнал, как работать в кадре и с телесуфлером, а в конце записал сюжет про новогодний Санкт-Петербург.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

