СК предупреждает об опасности падения льда с крыш в Воронеже и области

Собственников и УК могут привлечь к уголовной ответственности за бездействие.

Источник: Комсомольская правда

Ежегодно в Воронежской области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих глыб льда и сосулек. Обладая значительной массой, они способны причинить человеку переломы, тяжелые телесные повреждения и даже привести к гибели. В разные годы от таких случаев страдали как взрослые, так и дети.

Следственное управление СК России по Воронежской области призывает граждан проявлять бдительность: обращать внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крышах и козырьках подъездов, не подходить близко к стенам зданий и не заходить за ограждения опасных участков. Особенно важно объяснить эти правила детям.

В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности по статьям 238, 109, 118 УК РФ могут быть привлечены собственники домов, сотрудники управляющих компаний, ответственные за хозяйственную деятельность, а также руководители организаций независимо от формы собственности.

Чтобы избежать трагических последствий, региональное управление СК рекомендует руководителям организаций, управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий организовать регулярную и своевременную очистку крыш от снега и наледи.