СК предупреждает об опасности падения льда с крыш в Воронеже и области

Ежегодно в Воронежской области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих глыб льда и сосулек. Обладая значительной массой, они способны причинить человеку переломы, тяжелые телесные повреждения и даже привести к гибели. В разные годы от таких случаев страдали как взрослые, так и дети.