Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Альметьевска засорили канализацию новогодними салатами и мандаринами

С начала зимних праздников было зафиксировано 48 инцидентов.

Источник: Комсомольская правда

Куда девать новогодние салаты, которые уже устали есть, или те, которые быстро испортились? Жители Альметьевска нашли хоть и простой способ избавиться от ненужных праздничных блюд, но при этом весьма проблемный, особенно для коммунальщиков. Горожане, недолго думая, просто выбросили все в унитаз и смыли.

«Нагрузка на канализационную систему в праздничные дни традиционно возрастает. С начала новогодних каникул уже пришлось устранить 48 засоров», — сообщает о проблеме пресс-служба исполкома Альметьевска.

Так, коммунальщиками были извлечены не только остатки новогодних салатов, но также мандарины, лимоны, кости, тряпки, различные средства личной гигиены и влажные салфетки.