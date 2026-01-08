Жители Альметьевска засорили канализацию новогодними салатами и мандаринами

Куда девать новогодние салаты, которые уже устали есть, или те, которые быстро испортились? Жители Альметьевска нашли хоть и простой способ избавиться от ненужных праздничных блюд, но при этом весьма проблемный, особенно для коммунальщиков. Горожане, недолго думая, просто выбросили все в унитаз и смыли.