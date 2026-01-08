Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону закрывается сезон охоты

На Дону закрывается сезон охоты. Следующий сезон охоты на копытных в регионе, согласно установленным периодам, откроется только осенью 2026 года.

С 10 января в Ростовской области официально закрывается сезон охоты на копытных животных.

Вводимые ограничения соответствуют законодательно установленным срокам и направлены на сохранение популяции диких животных в период их естественного биологического цикла.

С указанной даты полностью запрещается добыча косуль европейских, лосей, оленей благородных, оленей пятнистых и ланей всех возрастов и полов.

Охотникам следует учитывать, что за нарушение правил охоты предусмотрена строгая ответственность. Браконьерам грозят значительные административные штрафы и обязательная конфискация оружия, использованного при совершении правонарушения.

Длительный период покоя необходим для животных в зимнее время, в период размножения и появления потомства, что способствует устойчивому восстановлению и росту популяций.