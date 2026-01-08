На Дону закрывается сезон охоты

С 10 января в Ростовской области официально закрывается сезон охоты на копытных животных.
Вводимые ограничения соответствуют законодательно установленным срокам и направлены на сохранение популяции диких животных в период их естественного биологического цикла.
С указанной даты полностью запрещается добыча косуль европейских, лосей, оленей благородных, оленей пятнистых и ланей всех возрастов и полов.
Охотникам следует учитывать, что за нарушение правил охоты предусмотрена строгая ответственность. Браконьерам грозят значительные административные штрафы и обязательная конфискация оружия, использованного при совершении правонарушения.
Длительный период покоя необходим для животных в зимнее время, в период размножения и появления потомства, что способствует устойчивому восстановлению и росту популяций.