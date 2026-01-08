На трассе М-4 «Дон» образовался 10-километровый затор из-за дорожных работ

На нескольких участках М-4 «Дон» начались масштабные дорожные работы, что привело к образованию многокилометровой пробки. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
На 1017 километре трассы в сторону Москвы ведутся работы по реконструкции ограждений. Дорожники демонтируют старые бетонные блоки и устанавливают новые металлические барьерные ограждения для повышения безопасности. Эти работы вызвали затруднение движения. Так, сейчас длина образовавшегося затора достигает примерно десять километров.
Помимо этого, ремонтные бригады работают и на других участках магистрали — на 938, 940 и 973 километрах в прямом направлении.
Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать свой маршрут и воспользоваться альтернативными путями объезда.
Чтобы избежать длительного стояния в пробке, являются съезд с трассы М-4 «Дон» на 1039 километре с последующим движением через Новочеркасск, а также объезд через город Шахты.
