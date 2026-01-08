На трассе М-4 «Дон» образовался 10-километровый затор из-за дорожных работ

На 1017 километре трассы в сторону Москвы ведутся работы по реконструкции ограждений. Дорожники демонтируют старые бетонные блоки и устанавливают новые металлические барьерные ограждения для повышения безопасности. Эти работы вызвали затруднение движения. Так, сейчас длина образовавшегося затора достигает примерно десять километров.