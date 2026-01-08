Азовское море будут очистить от медуз

Как говорят ученые, Азовское море стало слишком соленым, что привело к росту популяции медуз в нем. С одной стороны, это создает проблемы рыболовству — они забиваются в сети и мешают рыбе нормально питаться. С другой, они отпугивают туристов, заполняя собой побережье.