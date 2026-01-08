Азовское море будут очистить от медуз

Как говорят ученые, Азовское море стало слишком соленым, что привело к росту популяции медуз в нем. С одной стороны, это создает проблемы рыболовству — они забиваются в сети и мешают рыбе нормально питаться. С другой, они отпугивают туристов, заполняя собой побережье.
Учёные предлагают несколько направлений переработки медуз: пищевая промышленность (производство снеков, салатов, мармелада и БАДов), медицина и косметология (выделение ценного коллагена для создания гидрогелей, в том числе для лечения черепно-мозговых травм) и строительство (использование биомассы в качестве добавки к бетону).
Любопытно, что информация об очистке Азова от медуз уже появлялась в СМИ. В конце 2024 года они писали, что подобная очистка должна начаться в 2025-ом.
Ученые ВНИРО уже к тому моменту разработали систему установки заграждающих сетей для защиты от скоплений медуз. И в сентябре 2025 испытания экспериментального образца сетей начали в Темрюкском районе Краснодарского края. Эксперимент будет продолжен и в наступившем году, но поможет ли это избавить море от медуз — непонятно.