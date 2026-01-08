Ричмонд
Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом

Мантуров организовал для 15-летней Софьи посещение студии «Союзмультфильм».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту 15-летней Софьи из Москвы о встрече со сценаристом, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Софья сама пишет рассказы, стихи, создает мультики по своим собственным сценариям. Учит китайский и английский языки. Вместе с семьей Софья посетила киностудию «Союзмультфильм», которая является крупнейшей анимационной студией в России. Девочка ознакомилась со всеми этапами создания сценария и процессом производства мультфильмов.

На встрече с творческой командой «Простоквашино» вместе с главным автором проекта, режиссёром, художниками, креативным продюсером проекта Софья приняла участие в производственной читке для готовящейся серии. Мантуров также подарил девочке сертификат на индивидуальный курс анимации на киностудии «Союзмультфильм».

