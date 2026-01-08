КГИОП обратился в полицию в связи со сносом НИИ Бумаги

Представители застройщика — ГК «ФСК» — заявили, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов, в том числе проектной документации с разделом «ПОД» (проект организации демонтажа). Кроме того, у девелопера есть положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и ордер Государственной административно-техническое инспекции на организацию ограждений. В компании отметили, что, по данным КГИОП, здание не является ОКН и расположено вне границ зон охраны.