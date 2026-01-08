МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова исполнила мечту Алины из Татарстана, Ивана и Льва из Красноярска, сообщает аппарат вице-премьера РФ.
«Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова исполнила мечты трех детей в рамках акции “Елка желаний”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что Голикова пообщалась по видеосвязи с Алиной, её мамой и сестрой. В молодежном центре «Высота» в Лениногорске для девочки и её родных устроили новогоднее чаепитие с Дедом Морозом и Снегурочкой, где Алина получила заветный подарок — глобус.
Кроме того, вице-премьер отправила Ивану и Льву из Красноярска микроскоп и набор для опытов. Также для братьев организуют поездку в новый национальный центр «Россия» в Красноярске, который они мечтали посетить.
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.