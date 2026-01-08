В 2026 году у россиян будет 118 праздничных и выходных дней и 247 рабочих — это при пятидневной рабочей неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Всего нужно будет отработать 1972 часа при 40-часовой неделе, 1774,4 часа при 36-часовой неделе или 1181,6 часа при 24-часовой неделе.
Выгоднее брать отпуск в июле (23 рабочих дня), апреле, сентябре, октябре и декабре, в каждом по 22 рабочих дня. Наименее выгодные — январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней).
Увеличить отпуск можно при помощи длинных выходных. В 2026 году они будут в январе, феврале, марте, мае и в июне. Чтобы больше отдыхать, нужно взять отпуск на даты перед праздниками или после.
В 2026 году будет шесть периодов длинных выходных: с 1 по 11 января, с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.
Кроме того, в производственном календаре указаны предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.