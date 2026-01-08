Ричмонд
Глава Башкирии анонсировал строительство 50 ферм для рывка в производстве молока

Башкирия к 2030 году планирует удвоить число молочных ферм.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии к 2030 году планируют построить 50 новых современных молочных ферм. Об этом в своих соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров. Цель — увеличить производство товарного молока до миллиона тонн в год против нынешних 750 тысяч.

— Пока мы производим 780 тысяч тонн товарного молока. Современных ферм у нас — 25. Две из них, роботизированных, открылись в прошлом году, — отметил Радий Хабиров.

Это часть общей стратегии развития аграрного бизнеса, который власти называют основой продовольственной безопасности. Параллельно в республике уже реализуются другие крупные проекты. Например, в Абзелиловском районе начал работу первый этап экофермы «Буляк», а в Илишевском — запустили роботизированный комплекс на 1500 коров.

