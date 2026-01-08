Какие планы у Волгоградского ботсада — рекордсмена по посещениям в 2025-м?

В Волжской оранжерее заменено светопрозрачное перекрытие в одной из теплиц, обустроены новые выставочные зоны. В планах — создание новых экспозиционных площадок и реконструкция открытого пространства. Здесь собираются обустроить дендрарий и аптекарский огород, расширить производственную и научно-экспериментальную площадки для адаптации к условиям волгоградского региона растений из других климатических зон.