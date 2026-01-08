Какие планы у Волгоградского ботсада — рекордсмена по посещениям в 2025-м?

Волгоградский ботсад посетили в 2025 году больше 43 тысяч человек — это и местные жители, и гости региона.
В облкомприроды уверены — число желающих увидеть красоты ботанического сада связаны с увеличение площади экспозиционных площадок.
В Волжской оранжерее заменено светопрозрачное перекрытие в одной из теплиц, обустроены новые выставочные зоны. В планах — создание новых экспозиционных площадок и реконструкция открытого пространства. Здесь собираются обустроить дендрарий и аптекарский огород, расширить производственную и научно-экспериментальную площадки для адаптации к условиям волгоградского региона растений из других климатических зон.
В оранжерее появятся экотеатр и творческие мастерские. На участке природной флоры можно будет познакомиться с редкими и исчезающими растениями региона.
«Так будет создано креативное пространство с экспозициями под открытым небом, современными оранжереями для круглогодичной демонстрации. Это позволит развить инфраструктуру для проведения массовых тематических мероприятий и выставок», — уточняют в комитете.
Коснулась программа развития ботсада и научного отделения, расположенного в Волгограде. В 2025-м на его площадке стартовал новый просветительский проект «Экопродленка», а в будущем планируется создать «зеленый класс», куда на занятия будут приглашать школьников. Также в проекте — реконструкция лаборатории биотехнологий.
«В результате в регионе будет организовано современное пространство для экопросвещения, ботсад станет еще более привлекательным для туристов культурно-рекреационным центром», — подчеркивают в облкомприроды.