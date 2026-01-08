Самарцы без счётчиков будут платить за воду втрое больше

В Самаре ужесточили правила расчёта платы за холодную воду для жителей, у которых нет индивидуальных приборов учёта (ИПУ). Теперь повышающий коэффициент увеличен с 1,5 до 3.
Это значит, что если в квартире технически можно установить счётчик, но его нет, плата за воду будет начисляться по нормативу, умноженному на 3. Новые правила действуют при расчёте платы за холодную воду, потреблённую в декабре 2025 года. То есть первые квитанции с повышенными суммами самарцы начнут получать уже в январе 2026 года. Повышенный коэффициент будет применяться к собственникам и нанимателям жилья, которые не установили счётчики на холодную воду при наличии технической возможности для их монтажа. Вопрос о такой возможности обычно определяется управляющей компанией.
Единственный законный способ платить только за фактически потреблённую воду и избежать действия тройного коэффициента — установить исправный счётчик. Это также поможет контролировать расходы и экономить ресурсы.