Самарцы без счётчиков будут платить за воду втрое больше

Это значит, что если в квартире технически можно установить счётчик, но его нет, плата за воду будет начисляться по нормативу, умноженному на 3. Новые правила действуют при расчёте платы за холодную воду, потреблённую в декабре 2025 года. То есть первые квитанции с повышенными суммами самарцы начнут получать уже в январе 2026 года. Повышенный коэффициент будет применяться к собственникам и нанимателям жилья, которые не установили счётчики на холодную воду при наличии технической возможности для их монтажа. Вопрос о такой возможности обычно определяется управляющей компанией.