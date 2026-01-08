Водителей предупреждают: мост через реку Миасс на Черкасской закроют с 1 до 5 утра

В мэрии уточнили, что для автомобилистов предусмотрены объездные маршруты. Объехать закрытый участок можно по Свердловскому тракту через улицы Северный Луч и Хлебозаводскую, а также по Свердловскому тракту с выездом на Дубравную, Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Водителей просят учитывать ограничения при планировании ночных поездок.