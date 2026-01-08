Ричмонд
Водителей предупреждают: мост через реку Миасс на Черкасской закроют с 1 до 5 утра

Власти Челябинска ограничат движение по улице Черкасской ночью 10 и 11 января.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на две ночи перекроют движение по мосту через реку Миасс на улице Черкасской. Ограничения будут действовать 10 и 11 января с 01:00 до 05:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд закроют в сторону Металлургического района на участке от остановки «ТК Северный» до улицы Калмыкова. В это время дорожные службы будут проводить очистку проезжей части и вывоз снега, чтобы подготовить мост к рабочей неделе и снизить риск аварий.

В мэрии уточнили, что для автомобилистов предусмотрены объездные маршруты. Объехать закрытый участок можно по Свердловскому тракту через улицы Северный Луч и Хлебозаводскую, а также по Свердловскому тракту с выездом на Дубравную, Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Водителей просят учитывать ограничения при планировании ночных поездок.