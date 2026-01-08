Ричмонд
«Из подъезда эвакуированы 34 человека, из них четверо детей». МЧС сообщило, что межэтажная плита просела в одной из многоэтажек в Витебске

Источник: Комсомольская правда

МЧС эвакуировало 34 жителя многоэтажки в Витебске, где просела межэтажная плита. Подробности рассказали в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС отметили, что в четверг, 8 января, примерно в 12.28 поступила информация о проседании в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного по проспекту Победу в Витебске. Спасатели, приехавшие на место, установили, что в квартире, которая находится на первом этаже девятиэтажного дома, просела межэтажная железобетонная плита потолочного перекрытия 1,5 на 6 метра.

«На время обследования строительных конструкций работники МЧС из подъезда эвакуировали 34 человека, из них 4 детей. Пострадавших нет», — уточнили в сообщении.

Еще в МЧС отметили, что причина произошедшего устанавливается, на месте работает городская комиссия по ЧС. Кроме того, к месту было направлено шесть единиц техники. Позднее комиссия приняла решение об укреплении просевшей аварийной плиты телескопическими опорами.

После проведения работ, связанных с укреплением, жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры. Решение по возвращению жильцов аварийной и вышерасположенной квартир, заметили в МЧС, будет приниматься дополнительно.

«Работники МЧС для обогрева эвакуированных людей установили пневмокаркасный обогреваемый модуль, Красный Крест организовал питание и горячий чай», — сказано в сообщении.

МЧС сообщило, что межэтажная плита просела в многоэтажке в Витебске. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.

