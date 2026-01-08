Польшу лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике за отказ в визах белорусам

Польша лишилась права проведения юниорского и молодежного чемпионатов Европы-2026 по тяжелой атлетике из-за отказа предоставить гарантии выдачи виз атлетам из России и Беларуси, пишет ТАСС.
Два первенства Европы должны были пройти в польском Люблине с 23 по 30 сентября. Но исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение лишить Польшу права проведения этого турнира. Организаторы не предоставили необходимые гарантии для визового доступа белорусам и россиянам. Поэтому турнир решено перенести в Албанию.
Сообщается, что EWF выступает за «равные возможности и единство посредством спорта и не приемлет дискриминацию, основанную на политических или геополитических обстоятельствах».
Кроме того, глава EWF Астрит Хассани отправил в октябре письмо президенту МОК Кирсти Ковентри с предложением вернуть спортсменам России и Беларуси право выступать под флагами своих стран.
