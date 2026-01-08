Польшу лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике за отказ в визах белорусам

Два первенства Европы должны были пройти в польском Люблине с 23 по 30 сентября. Но исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение лишить Польшу права проведения этого турнира. Организаторы не предоставили необходимые гарантии для визового доступа белорусам и россиянам. Поэтому турнир решено перенести в Албанию.