Польшу лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике за отказ в визах белорусам

Польша отказалась выдать визы белорусским тяжелоатлетам и лишилась чемпионата Евро.

Источник: Комсомольская правда

Польша лишилась права проведения юниорского и молодежного чемпионатов Европы-2026 по тяжелой атлетике из-за отказа предоставить гарантии выдачи виз атлетам из России и Беларуси, пишет ТАСС.

Два первенства Европы должны были пройти в польском Люблине с 23 по 30 сентября. Но исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение лишить Польшу права проведения этого турнира. Организаторы не предоставили необходимые гарантии для визового доступа белорусам и россиянам. Поэтому турнир решено перенести в Албанию.

Сообщается, что EWF выступает за «равные возможности и единство посредством спорта и не приемлет дискриминацию, основанную на политических или геополитических обстоятельствах».

Кроме того, глава EWF Астрит Хассани отправил в октябре письмо президенту МОК Кирсти Ковентри с предложением вернуть спортсменам России и Беларуси право выступать под флагами своих стран.

