Алина Загитова на отдыхе в Сочи спровоцировала слухи о свадьбе

Поклонники заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фото спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.
Фигуристка на новогодние каникулы отправилась в Сочи. На курорте девушка катается на сноуборде и делится моментами отдыха. На одном из недавних ужинов Загитова сделала селфи с кольцом с крупным камнем, на что сразу обратили внимание подписчики.
Фанаты начали обсуждать украшение в комментариях. Некоторые предположили, что это намёк на грядущую свадьбу. Однако сама спортсменка пока не комментирует эти слухи.