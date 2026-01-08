Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова на отдыхе в Сочи спровоцировала слухи о свадьбе

Фигуристка заинтриговала своих поклонников.

Поклонники заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фото спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.

Фигуристка на новогодние каникулы отправилась в Сочи. На курорте девушка катается на сноуборде и делится моментами отдыха. На одном из недавних ужинов Загитова сделала селфи с кольцом с крупным камнем, на что сразу обратили внимание подписчики.

Фанаты начали обсуждать украшение в комментариях. Некоторые предположили, что это намёк на грядущую свадьбу. Однако сама спортсменка пока не комментирует эти слухи.