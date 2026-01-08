От 10 до 40 в день: в Калининграде увеличилось количество обращений в травмпункты

В новогодние праздники в травмпункт Городской клинической больницы скорой медицинской помощи ежедневно обращается около 120 человек. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в обычное время их число составляет 80−90.
«В этом году январь выдался морозным и снежным, в связи с чем количество пациентов увеличилось: в среднем от 10 до 40 обращений в сутки за период с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года», — добавили в ведомстве.
По словам главного внештатного специалиста по травматологии и ортопедии Калининградской области Алексея Фёдорова, в период январских праздников наиболее часто встречаются такие виды травм, как растяжения и ушибы. В меньшей степени — переломы.
«Даже если травма кажется несерьезной, необходимо принять обезболивающее, приложить холод и обратиться к врачу для получения правильных назначений, — подчеркивает врач. — Лучше сделать это в первые часы после травмы. Зачастую последствия сильной травмы включают гематомы, что свидетельствует о разрыве сосудов, связок, капсул суставов или мышц. Также серьезные травмы иногда сопровождаются вывихом сустава. Раннее вправление вывиха позволит быстрее пройти реабилитацию и снизить риск развития осложнений».