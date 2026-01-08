Совмин значительно сократил сроки заселения в арендное жилье в Беларуси. Подробности озвучили в телеграм-канале правительства Беларуси.
«В Беларуси существенно сокращены сроки заселения в арендное жилье», — уточнили в сообщении.
В целях приведения актов законодательства в соответствие с указом президента Беларуси № 388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья» от 3 ноября 2025 года (подробнее мы писали здесь), премьер-министр Александр Турчин подписал постановление «О распоряжении государственным жилищным фондом».
Данным документов приводится в соответствие ряд постановлений белорусского правительства. В частности, указом предусматривается возможность заселения в арендное жилье в течение 30 рабочих дней.
Кроме того, был сокращен срок размещения местными органами власти информации, касающейся наличия арендного жилья с семи до одного дня. Также был установлен срок обращения белорусов для заключения договора найма арендного жилья до пяти рабочих дней.
Вместе с тем корректируются сроки получения застройщиком документов после ввода жилого дома в эксплуатацию, определенных в Положении о порядке обеспечения условий для заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых домах.
Были сокращены сроки передачи застройщиком дольщику окончательного расчета стоимости объекта долевого строительства с 25 календарных дней до 2 рабочих дней (при финансировании за счет бюджетных средств и средств, полученных от предоставления арендного жилья). Предусмотрены и иные корректировки.
