Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин значительно сократил сроки заселения в арендное жилье в Беларуси

Правительство приняло решение сократить сроки заселения в арендное жилье в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин значительно сократил сроки заселения в арендное жилье в Беларуси. Подробности озвучили в телеграм-канале правительства Беларуси.

«В Беларуси существенно сокращены сроки заселения в арендное жилье», — уточнили в сообщении.

В целях приведения актов законодательства в соответствие с указом президента Беларуси № 388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья» от 3 ноября 2025 года (подробнее мы писали здесь), премьер-министр Александр Турчин подписал постановление «О распоряжении государственным жилищным фондом».

Данным документов приводится в соответствие ряд постановлений белорусского правительства. В частности, указом предусматривается возможность заселения в арендное жилье в течение 30 рабочих дней.

Кроме того, был сокращен срок размещения местными органами власти информации, касающейся наличия арендного жилья с семи до одного дня. Также был установлен срок обращения белорусов для заключения договора найма арендного жилья до пяти рабочих дней.

Вместе с тем корректируются сроки получения застройщиком документов после ввода жилого дома в эксплуатацию, определенных в Положении о порядке обеспечения условий для заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых домах.

Были сокращены сроки передачи застройщиком дольщику окончательного расчета стоимости объекта долевого строительства с 25 календарных дней до 2 рабочих дней (при финансировании за счет бюджетных средств и средств, полученных от предоставления арендного жилья). Предусмотрены и иные корректировки.

Кстати, в Беларуси число новых арендных квартир за 2026−2030 годы вырастет в пять раз.

Тем временем Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.

Кроме того, Мингорисполком сказал про строительство нового жилого района в Минске.