Воронежцам рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

Эксперты Минздрава региона дали свои советы.

Источник: Комсомольская правда

Январские праздники подходят к концу, и многим воронежцам предстоит непростой период адаптации к привычному графику. «Расшатанный» за время каникул режим дня может стать причиной стресса и усталости. В помощь жителям региона Министерство здравоохранения Воронежской области в своем телеграм-канале опубликовало ряд рекомендаций для мягкого возвращения в рабочую колею.

Эксперты советуют:

1. Корректируйте график постепенно. Не стоит заставлять себя вставать на рассвете. Плавно сдвигайте время пробуждения и отхода ко сну на 15−30 минут в день.

2. Нормализуйте питание. После праздничных застолий важно дать организму «перезагрузку». Сделайте акцент на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и пейте больше воды.

3. Добавьте активности. Легкие физические нагрузки — прогулки на свежем воздухе, йога или разминка — помогут восстановить энергию и улучшат настроение.

4. Позаботьтесь о качестве сна. Затемняйте комнату, избегайте использования гаджетов перед сном и старайтесь ложиться отдыхать в одно и то же время.

5. Спланируйте ближайшее будущее. Составьте список дел и целей на предстоящие недели. Это поможет структурировать время и снизит тревожность.

6. Не торопитесь. Восстановление режима — процесс, который может занять несколько дней. Будьте терпеливы к себе и прислушивайтесь к своему организму.

Следуя этим простым советам, вернуться к продуктивному ритму жизни после долгих выходных будет гораздо проще.