Воронежцам рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

Январские праздники подходят к концу, и многим воронежцам предстоит непростой период адаптации к привычному графику. «Расшатанный» за время каникул режим дня может стать причиной стресса и усталости. В помощь жителям региона Министерство здравоохранения Воронежской области в своем телеграм-канале опубликовало ряд рекомендаций для мягкого возвращения в рабочую колею.
Эксперты советуют:
1. Корректируйте график постепенно. Не стоит заставлять себя вставать на рассвете. Плавно сдвигайте время пробуждения и отхода ко сну на 15−30 минут в день.
2. Нормализуйте питание. После праздничных застолий важно дать организму «перезагрузку». Сделайте акцент на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и пейте больше воды.
3. Добавьте активности. Легкие физические нагрузки — прогулки на свежем воздухе, йога или разминка — помогут восстановить энергию и улучшат настроение.
4. Позаботьтесь о качестве сна. Затемняйте комнату, избегайте использования гаджетов перед сном и старайтесь ложиться отдыхать в одно и то же время.
5. Спланируйте ближайшее будущее. Составьте список дел и целей на предстоящие недели. Это поможет структурировать время и снизит тревожность.
6. Не торопитесь. Восстановление режима — процесс, который может занять несколько дней. Будьте терпеливы к себе и прислушивайтесь к своему организму.
Следуя этим простым советам, вернуться к продуктивному ритму жизни после долгих выходных будет гораздо проще.