Воронежцам рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

Январские праздники подходят к концу, и многим воронежцам предстоит непростой период адаптации к привычному графику. «Расшатанный» за время каникул режим дня может стать причиной стресса и усталости. В помощь жителям региона Министерство здравоохранения Воронежской области в своем телеграм-канале опубликовало ряд рекомендаций для мягкого возвращения в рабочую колею.