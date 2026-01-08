Ричмонд
В Ростовской области 21 земский учитель сможет получить два миллиона рублей

На Дону открылся прием заявок для педагогов по программе «Земский учитель».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартует новый набор участников для федеральной программы поддержки педагогов «Земский учитель». С 10 января начинается прием заявок на конкурсный отбор, по итогам которого 21 учитель получит единовременную выплату в размере двух миллионов рублей. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Эти так называемые «подъемные» предназначены для педагогов, которые готовы переехать на работу в сельскую местность или в малые города с населением до 50 тысяч человек. Главное условие — проработать на новом месте не менее пяти лет.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, с прошлого года в программе могут участвовать не только действующие учителя, но и студенты. Право подать заявку имеют студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям и успешно сдавшие сессию минимум за три курса. А с этого, 2026 года, к программе впервые допустят и студентов педагогических колледжей и техникумов.

