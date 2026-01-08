В Ростовской области 21 земский учитель сможет получить два миллиона рублей

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, с прошлого года в программе могут участвовать не только действующие учителя, но и студенты. Право подать заявку имеют студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям и успешно сдавшие сессию минимум за три курса. А с этого, 2026 года, к программе впервые допустят и студентов педагогических колледжей и техникумов.