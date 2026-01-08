Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде жильцы пятый день мерзнут без отопления

Жильцы аварийного дома № 31 по ул. 2-ая Динамовская в Красноармейском районе Волгограда уже пятый день терпят холод в своих квартирах.

Источник: AP 2024

Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, несколько дней назад в бывшем общежитии произошел порыв на трубопроводе. Кипятком затопило несколько квартир.

— Приехала аварийка, перекрыла отопление и на этом все. Никому до нас дела нет. А у многих маленькие дети, — делятся собеседники.

Некоторые семьи, кому было куда уехать, покинули свои жилища и коротают эти дни у родных или знакомых. У тех, кто остался, все гораздо хуже.

— Дома — морозильник, не можем даже включить обогреватели — не тянет проводка. Это просто катастрофа! — негодуют люди.

Между тем, в «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что ресурс подается в полном объеме до ввода в дом. Работ по данному адресу в компании не проводили, заявок на отсутствие отопления не поступало.

Решить проблему с теплом должны в УК «Развитие-Домстрой», в чьем ведении находится двухэтажка. Однако люди так и не дождались помощи от коммунальщиков. Но, как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Жильцы сами решили залатать дряхлые трубы. Накануне на время тепло удалось вернуть, но сегодня, 8 января, дом снова замерзает.

— Соседи уже решили, что надо собирать деньги с жильцов на новые трубы. Но тогда у нас возникает вопрос — а зачем нам управляющая компания, которой мы платим за содержание дома? Посмотрите, в каком виде у нас запорные задвижки на воду. Это же ужас! И за это все с нас еще и деньги берут? — возмущаются люди.

Между тем, в УК «Развитие-Домстрой» корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили факт поступления заявок в связи с отсутствием отопления в доме № 31 по ул. 2-ая Динамовская. Однако признались, что до 12 января не смогут решить возникшую проблему.

— Во всем районе нет сварочной смеси для заправки баллона. Нам уже сказали, что ацетилена не будет до понедельника, — признались в диспетчерской службе.

Однако жители дома не верят в эту версию. И утверждают, что бригада управляющей компании работала недавно со сваркой в соседнем доме.

Тем не менее факт остается фактом — люди замерзают в своих квартирах. При этом ранее в госжилнадзоре заявляли, что аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, ТСЖ, ТСН и ЖСК на новогодних праздниках работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения нештатных ситуаций работники коммунальных организаций должны ликвидировать засоры канализации, устранять аварии на внутридомовых сетях. Однако жильцы аварийного дома оказались забытыми коммунальщиками.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше