Вторая двойня родилась у многодетной семьи из Петербурга

Редкий случай в медицинской практике — у семьи из Петербурга родилась вторая двойня. Счастливое событие произошло у четы Анны и Александра Запольских, рассказали в пресс-службе Смольного. Близняшки Запольские стали первыми для Петербурга в 2026 году.