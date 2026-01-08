Ричмонд
Вторая двойня родилась у многодетной семьи из Петербурга

Медики считают такое редким событием.

Источник: Комсомольская правда

Редкий случай в медицинской практике — у семьи из Петербурга родилась вторая двойня. Счастливое событие произошло у четы Анны и Александра Запольских, рассказали в пресс-службе Смольного. Близняшки Запольские стали первыми для Петербурга в 2026 году.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, малыши Костик и Ангелина появились на свет естественным путем. Семью годами ранее мама Анна родила двойняшек Амелию и Милану, а чуть позднее — сына Никиту. Рождение двух двоен медики считают редкостью.

— Сегодня в городе уже 76 тысяч многодетных семей, — отметил губернатор Александр Беглов. — По поручению президента Петербург наращивает усилия по поддержке семей с детьми, сопровождает многодетные семьи.

В городе расширили условия получения маткапитала, открывают пункты проката вещей для младенцев, компенсируют часть стоимость обучения ребенка из многодетной семьи в колледже. Новой техникой оснащают перинатальный центр № 1, где родились близняшки.

