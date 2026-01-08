Мощный снегопад накрыл Нижний Новгород: «Стихия не планирует отступать»

«Рано утром непогода вернулась: сегодня прогнозируется прирост снежного покрова еще на 10 см, завтра — почти на 20 см, послезавтра — на 9 см. Стихия не планирует отступать, как не планируем делать этого и мы. В настоящее время работает первая смена — 855 единиц различной техники, больше 3 тысяч человек», — заявил Шалабаев.
В пресс-службе городской администрации добавили, что днем обычный снег сменился мокрым, но интенсивным. Завтра метеорологи ожидают циклон «Фрэнсис», который принесет снежный буран в целый ряд областей Центральной России и Приволжья. На уборку снега ориентировали дорожников, подрядчиков и коммунальщиков.
Сами нижегородцы не всегда довольны качеством уборки. В комментариях к посту Шалабаева уже появилось несколько жалоб на сугробы в разных частях города.
«ФедералПресс» ранее рассказывал о том, что циклон «Фрэнсис» ждут и в Рязанской области. Там за сутки может выпасть две трети месячной нормы осадков.