Мощный снегопад накрыл Нижний Новгород: «Стихия не планирует отступать»

«Рано утром непогода вернулась: сегодня прогнозируется прирост снежного покрова еще на 10 см, завтра — почти на 20 см, послезавтра — на 9 см. Стихия не планирует отступать, как не планируем делать этого и мы. В настоящее время работает первая смена — 855 единиц различной техники, больше 3 тысяч человек», — заявил Шалабаев.