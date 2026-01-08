Учитель из Уфы станет автором программ на федеральном ТВ

Учитель из Башкирии Юлия Садыкова победила в федеральном телешоу «Классная Тема!». Этот успех даст ей возможность создать свой авторский цикл программ на одном из федеральных телеканалов, сообщил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, Юлия набрала более 50 тысяч голосов в народном голосовании. Это стало рекордом за всю историю проекта.
«Ее поддержала вся система образования республики. Этот успех стал продолжением серии профессиональных достижений Юлии. Ранее ее удостоили звания победителя в конкурсах “Лучший медиапедагог страны”, “Воспитать человека” и “Вклад учителя”. Кроме того, она является лауреатом премии “Голос истории” и отмечена Московским международным салоном образования в номинации “Личный бренд года в образовании”», — отметил министр.