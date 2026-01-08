Учитель из Уфы станет автором программ на федеральном ТВ

«Ее поддержала вся система образования республики. Этот успех стал продолжением серии профессиональных достижений Юлии. Ранее ее удостоили звания победителя в конкурсах “Лучший медиапедагог страны”, “Воспитать человека” и “Вклад учителя”. Кроме того, она является лауреатом премии “Голос истории” и отмечена Московским международным салоном образования в номинации “Личный бренд года в образовании”», — отметил министр.