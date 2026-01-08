О новых «мусорных» штрафах напомнили волгоградцам

С 1 января максимальное наказание для рядовых граждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 300 тысяч. Соответствующие поправки внесены в КоАП Волгоградской области.
«Это долгожданный и абсолютно необходимый шаг. Накопление отходов строительства и сноса долгое время оставалось проблемой в связи с отсутствием законодательно закрепленного понятия “строительные отходы”. Между тем, они наиболее губительны для природы, поскольку они наносят прямой вред окружающей среде», — говорит председатель профильного думского комитета Ирина Соловьева.
В облдуме подчеркивают, что волгоградский регион один из первых приступил к созданию правовой системы обращения с отходами строительства и сноса.
Ранее в обладминистрации напомнили, что до 1 млн рублей заплатят волгоградцы, нарушившие запрет на пиротехнику в праздничные дни.