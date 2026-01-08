Ричмонд
О новых «мусорных» штрафах напомнили волгоградцам

Новые штрафы ввели для жителей волгоградского региона. Они предусмотрены за нарушения при обращении со строительным мусором, уточняют в облдуме.

С 1 января максимальное наказание для рядовых граждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 300 тысяч. Соответствующие поправки внесены в КоАП Волгоградской области.

«Это долгожданный и абсолютно необходимый шаг. Накопление отходов строительства и сноса долгое время оставалось проблемой в связи с отсутствием законодательно закрепленного понятия “строительные отходы”. Между тем, они наиболее губительны для природы, поскольку они наносят прямой вред окружающей среде», — говорит председатель профильного думского комитета Ирина Соловьева.

В облдуме подчеркивают, что волгоградский регион один из первых приступил к созданию правовой системы обращения с отходами строительства и сноса.

Ранее в обладминистрации напомнили, что до 1 млн рублей заплатят волгоградцы, нарушившие запрет на пиротехнику в праздничные дни.