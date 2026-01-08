Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туман и гололедица усложнят дорожную ситуацию в Башкирии

В Башкирии 9 января прогнозируют гололедицу и туман.

Источник: Комсомольская правда

Погода 9 января в Башкирии будет преимущественно облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Метеорологи прогнозируют гололедицу на дорогах, которую усугубит южный ветер порывами до 12 м/с.

Температура ночью опустится до −9 градусов, а в период прояснений — до −14. Днем погода будет чуть теплее: −3,-8 градусов. Ночью и утром водителям стоит быть особенно внимательными: на отдельных участках трасс возможен туман с видимостью менее 500 метров.

В Уфе существенных осадков не предвидится, но гололедица местами сохранится. Столбик термометра в столице республики покажет −6,-8 градусов ночью и −4,-6 градусов днем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.