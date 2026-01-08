Туман и гололедица усложнят дорожную ситуацию в Башкирии

Температура ночью опустится до −9 градусов, а в период прояснений — до −14. Днем погода будет чуть теплее: −3,-8 градусов. Ночью и утром водителям стоит быть особенно внимательными: на отдельных участках трасс возможен туман с видимостью менее 500 метров.