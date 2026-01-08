Туман и гололедица усложнят дорожную ситуацию в Башкирии

Погода 9 января в Башкирии будет преимущественно облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Метеорологи прогнозируют гололедицу на дорогах, которую усугубит южный ветер порывами до 12 м/с.
Температура ночью опустится до −9 градусов, а в период прояснений — до −14. Днем погода будет чуть теплее: −3,-8 градусов. Ночью и утром водителям стоит быть особенно внимательными: на отдельных участках трасс возможен туман с видимостью менее 500 метров.
В Уфе существенных осадков не предвидится, но гололедица местами сохранится. Столбик термометра в столице республики покажет −6,-8 градусов ночью и −4,-6 градусов днем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.