Поезда, следующие через Ростов, массово задерживаются на несколько часов

Пассажиры нескольких железнодорожных маршрутов столкнулись со значительными задержками в движении. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», несколько составов, следующих через Ростов-на-Дону, прибывают с опозданием на несколько часов.
Наибольшие сбои коснулись поездов, отправляющихся из Крыма. Так, состав № 328С «Симферополь — Кисловодск», отправившийся 7 января, задерживается на 5,5 часов. Почти на шесть часов опаздывают поезда № 078С «Симферополь — Санкт-Петербург» и № 092С «Севастополь — Москва», также отправившиеся 7 января.
Поезда, запланированные к отправлению 8 января, также следуют с нарушением графика. Составы № 098С «Симферополь — Москва» и № 076С «Симферополь — Омск» задерживаются на четыре часа.
Согласно правилам, пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и питьевой водой.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!