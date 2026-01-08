Поезда, следующие через Ростов, массово задерживаются на несколько часов

Пассажиры нескольких железнодорожных маршрутов столкнулись со значительными задержками в движении. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», несколько составов, следующих через Ростов-на-Дону, прибывают с опозданием на несколько часов.