В Уфе «Салават Юлаев» разгромил екатеринбургский «Автомобилист»

В Уфе состоялся вдохновенный матч, который завершился яркой победой «Салавата Юлаева». Уфимский клуб принимал на Уфа-Арене екатеринбургский «Автомобилист».

53

Второй поединок в наступившем 2026 году в рамках Чемпионата КХЛ завершился разгромом гостей — 4:1.

Голы на свой счёт записали Сергей Варлов, Артём Горшков, Джек Родуолд и Александр Жаровский. У «Автомобилиста» во втором периоде шайбу забросил Роман Горбунов.

В матче с «Автомобилистом» дебютировал Евгений Кузнецов, набрав первое очко за «Салават Юлаев». Он отдал результативную передачу в своём первом матче за клуб.

«Задача была не испортить, постараться влиться. Удалось даже побаловаться в третьем периоде, что важно — нужно получать удовольствие от игры», — поделился впечатления от игры Кузнецов.

Тренер Виктор Козлов похвалил ребят своей команды, которые сыграли «всё правильно».

В следующей игре Континентальной хоккейной «Салават Юлаев» примет «Барыс» 10 января.