Трамвай № 11 вернулся на привычный маршрут в Волгограде

Как сообщили в тг-канале «Волгоградский трамвай», движение трамваев по маршруту № 11 возобновлено в полном объеме.
Напомним, ранее по техническим причинам транспорт курсировал в усеченных границах — только между остановками «Судоверфь» и «Депо № 3».
Движение трамваев маршрута № 11 восстановлено.
Как сообщили в тг-канале «Волгоградский трамвай», движение трамваев по маршруту № 11 возобновлено в полном объеме.
Напомним, ранее по техническим причинам транспорт курсировал в усеченных границах — только между остановками «Судоверфь» и «Депо № 3».