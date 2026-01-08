Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай № 11 вернулся на привычный маршрут в Волгограде

Движение трамваев маршрута № 11 восстановлено.

Как сообщили в тг-канале «Волгоградский трамвай», движение трамваев по маршруту № 11 возобновлено в полном объеме.

Напомним, ранее по техническим причинам транспорт курсировал в усеченных границах — только между остановками «Судоверфь» и «Депо № 3».