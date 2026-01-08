Ричмонд
Волгоградцев предупредили о ледяном дожде, мокром снеге и гололедице 9 декабря

В регион придут осадки в виде дождя, который перейдет в мокрый снег, а дорогах будет очень скользко.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда и области 9 декабря ждет резкое ухудшение погоды. В регион придут осадки, которые начнутся с дождя и перейдут в мокрый снег. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными из-за сильной гололедицы на дорогах.

Ночью по Волгоградской области местами пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Утром и днем они усилятся до умеренных. Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер подует с юго-востока со скоростью 8−13 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…-3 градуса, а днем ожидается от −1 до +4 градусов.

В самом Волгограде ночь пройдет без существенных осадков. Однако уже утром начнется дождь, который днем также перейдет в мокрый снег. На дорогах города образуется сильная гололедица. Утром возможны гололедно-изморозевые явления. Столбики термометров покажут ночью 0…-2 градуса, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов.