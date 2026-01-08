Волгоградцев предупредили о ледяном дожде, мокром снеге и гололедице 9 декабря

Жителей Волгограда и области 9 декабря ждет резкое ухудшение погоды. В регион придут осадки, которые начнутся с дождя и перейдут в мокрый снег. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными из-за сильной гололедицы на дорогах.