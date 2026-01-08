Ричмонд
Глава Сочи призвал туристов отказаться от поездок на своих авто в Красную Поляну

В Красной Поляне ограничили въезд автомобилей без зимней резины.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи усилили меры по обеспечению безопасности на фоне ухудшения погодных условий. Дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в администрации города.

В ходе обсуждения рассматривалась работа туристической инфраструктуры, санитарное состояние улиц, а также меры по предотвращению транспортных заторов и аварий в условиях непогоды.

«Сейчас в Сочи находятся около 127 тысяч туристов. Средняя загрузка отелей по городу составляет 77,5%, а в Красной Поляне — 76%. Мы следим за санитарным состоянием и безопасностью на всех территориях, особенно в преддверии ливней и снегопадов», — отметил мэр города Андрей Прошунин.

Глава города также призвал жителей и туристов воздержаться от поездок в горный кластер на личных автомобилях.

«Оптимальный вариант — использовать автобусы и электрички. Въезд в Красную Поляну автомобилей без зимней резины ограничен», — добавил он.

Дополнительно усилена работа эвакуаторов, особенно в местах, где нарушена парковка, а дорожные службы подготовили запас противогололедных материалов и техники для обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры.