Глава Сочи призвал туристов отказаться от поездок на своих авто в Красную Поляну

«Сейчас в Сочи находятся около 127 тысяч туристов. Средняя загрузка отелей по городу составляет 77,5%, а в Красной Поляне — 76%. Мы следим за санитарным состоянием и безопасностью на всех территориях, особенно в преддверии ливней и снегопадов», — отметил мэр города Андрей Прошунин.