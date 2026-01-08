Ричмонд
Красный Крест организовал питание жильцов проблемной многоэтажки в Витебске

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Красный Крест обеспечил горячее питание и чай для жильцов девятиэтажного дома в Витебске, которые были вынуждены покинуть свои квартиры из-за проседания одной из межэтажных плит, сообщили в пресс‑службе МЧС.

Источник: МЧС Беларуси

О произошедшем инциденте ранее министерство информировало, что звонок о возникшей проблеме в доме, расположенном на проспекте Победы облцентра, поступил спасателям в четверг в 12:28. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире на первом этаже девятиэтажки произошло проседание плиты потолочного перекрытия размером 1,5 на 6 метров.

На время обследования строительных конструкций работники МЧС из подъезда эвакуировали 34 человека, в том числе четырех детей.

«Работники МЧС для обогрева эвакуированных людей установили пневмокаркасный обогреваемый модуль, Красный Крест организовал питание и горячий чай», — сообщили в министерстве.

Там также рассказали, что городской комиссией по ЧС принято решение об укреплении телескопическими опорами просевшей аварийной плиты.

«После проведения работ по укреплению жильцы смогут вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что решение по возвращению жильцов аварийной и вышерасположенной квартир будет принято дополнительно.