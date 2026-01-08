Красный Крест организовал питание жильцов проблемной многоэтажки в Витебске

О произошедшем инциденте ранее министерство информировало, что звонок о возникшей проблеме в доме, расположенном на проспекте Победы облцентра, поступил спасателям в четверг в 12:28. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире на первом этаже девятиэтажки произошло проседание плиты потолочного перекрытия размером 1,5 на 6 метров.
На время обследования строительных конструкций работники МЧС из подъезда эвакуировали 34 человека, в том числе четырех детей.
«Работники МЧС для обогрева эвакуированных людей установили пневмокаркасный обогреваемый модуль, Красный Крест организовал питание и горячий чай», — сообщили в министерстве.
Там также рассказали, что городской комиссией по ЧС принято решение об укреплении телескопическими опорами просевшей аварийной плиты.
«После проведения работ по укреплению жильцы смогут вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что решение по возвращению жильцов аварийной и вышерасположенной квартир будет принято дополнительно.