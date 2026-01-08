Красный Крест организовал питание жильцов проблемной многоэтажки в Витебске

О произошедшем инциденте ранее министерство информировало, что звонок о возникшей проблеме в доме, расположенном на проспекте Победы облцентра, поступил спасателям в четверг в 12:28. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире на первом этаже девятиэтажки произошло проседание плиты потолочного перекрытия размером 1,5 на 6 метров.